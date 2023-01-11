Москвичи показали фото, как утепляют своих любимцев для прогулок в сильный мороз

На смену рекордному теплу в начале года в Москву пришли аномальные морозы. Столбики термометров в городе ночью опускалась почти до -25 градусов, низкие температуры наблюдаются и в дневные часы. Однако холода не повод держать домашних животных дома. Москва 24 показывает, во что жители столицы одевают своих питомцев для прогулок в мороз.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день 2023 года температура воздуха в столице прогрелась до 4,3 градуса тепла, побив рекорд 50-летней давности. При этом уже 5 января в Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Среднесуточная температура воздуха оказалась на 9–17 градусов ниже положенной по климату нормы. На фоне этого в городской системе отопления подняли температуру до максимального значения.

Самой холодной с начала зимы в Москве стала ночь на субботу, 7 января. Тогда температура воздуха в городе опустилась до -24,8 градуса. По области столбики термометров показывали до -30. Из-за морозов в Москве на три дня закрывали ГУМ-каток на Красной площади. Вместе с тем 10 января в городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 11:00 пятницы, 13 января.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, дорог и дворов. В свою очередь, синоптики прогнозируют, что потепление придет в столицу только к воскресенью, 15 января. В этот день воздух может прогреться до 1 градуса, уточнили в Гидрометцентре. Еще больше потеплеет на следующей неделe. Ожидается, что 17 января температура в столице составит от 0 до 5 градусов.

Несмотря на холода, москвичи не лишают своих любимцев радости подышать свежим воздухом. Фото с прогулки йорков Фили и Эби поделилась читательница Москвы 24 Кристина Довлатова. Питомцы, судя по их нарядам, к столичной непогоде готовы. На Филе теплая шубка, а на Эби – яркий комбинезон.



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Утепленного пса заметили пассажиры столичной подземки. Хозяйка решила одеть питомца во флисовый комбинезон с капюшоном. Кажется, собака довольна.



Желтые оттенки костюмов для питомцев явно пользуются спросом у горожан. В таком наряде по заснеженной Москве в новогодние каникулы гулял очаровательный корги.





Москвичка Александра в своих соцсетях опубликовала фото с прогулки с питбулем. Своего питомца девушка нарядила в комбинезон цвета хаки, воротник которого похож на шарф. Пес – настоящий модник. Он регулярно показывает подписчикам новые наряды. Например, в начале зимы питбуль гулял в худи, а осенью – в непромокаемом комбинезоне.



Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/nosik_the_pitbull

Блогер Ника Шатова поделилась с подписчиками фото со столичного катка, куда она отправилась со своим домашним питомцем Руни. Пса нарядили в непродуваемый красный комбинезон, а в качестве новогоднего аксессуара надели блестящие рожки.



Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/nika_shatova

Несмотря на то что жителей столицы в скором времени ожидает небольшая передышка от морозов, они могут вернуться в период третьей декады января. Об этом предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

