"Мисс Россия – 2022" вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

"Этой ночью в Новом Орлеане состоялся полуфинал 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", в рамках которого участницы поборолись за право войти в топ-16 самых красивых девушек в мире. Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса", – уточнили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что Линникова на конкурсе дефилировала в купальнике цвета фуксии, продемонстрировала кейп с орнаментом в виде жар-птицы, прошла по подиуму в ярко-алом вечернем платье от дизайнера из Санкт-Петербурга. Также модель вышла в национальном костюме "Корона Российской империи", который выполнен из шелкового бархата с жемчугом и полудрагоценными камнями. Костюм был создан совместно с Эрмитажем.

Кроме этого, конкурсантки приняли участие в пресс-конференции и гала-ужине с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная – 2021" перед финалом, который состоится 14 января.

Ранее сообщалось, что организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" и победительница конкурса 2021 года Анна Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить от шоу участницу из России Анну Линникову. Данное обращение связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

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