Победительницей конкурса "Мисс Москва – 2022" стала переводчица Анна Янкова

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Конкурс красоты и талантов "Мисс Москва – 2022" выиграла переводчица Анна Янкова, передает РИА Новости.
Победительница получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России", который состоится в Сочи в октябре этого года.
Корону "Красы Москвы" в этом году получила спортсменка Алена Акимова, в номинации "Московская красавица – 2022" победила психолог Инна Лепилина, а статус "Мисс Юная Москва" в текущем году завоевала 19-летняя Софья Раскина. В настоящее время она получает медицинское образование.
Всего в конкурсе участвовали 25 девушек от 18 до 32 лет. Финал прошел в концертном зале "Известия Hall".
Ранее сообщалось, что мать троих детей Ксения Давыдова из Санкт-Петербурга победила в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021. Второе место в конкурсе заняла представительница ОАЭ, а третье досталось жительнице Арубы. Состязание проходило в онлайн-формате, но по всем международным стандартам.
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