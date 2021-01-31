Финалистка "Мисс Казахстана" устроилась работать посудомойщицей

Участница национального конкурса "Мисс Казахстан – 2019" Гульнур Нуртаза устроилась работать посудомойщицей.

Как пишет портал агентство Nur.kz, девушка уже полгода трудится на кухне одного из кафе города Кызылорда. На опубликованном видео она чистит чеснок и моет посуду.

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Знакомые 19-летняя девушки рассказали, что она осталась без родителей и вынуждена обеспечивать себя самостоятельно.

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В материале отмечается, что внешность доставляет ей лишь трудности, так как женщины не берут ее на работу из-за ревности, а мужчины сразу предлагают интим.

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина ранее рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.