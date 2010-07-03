"Мисс Москва" раскрыла детали развода с экс-королем Малайзии

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

По словам россиянки, ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. При этом она узнала о разрыве в интернете, лично с ней никто не связывался.

Воеводина уточнила, что Мухаммад V уехал от нее в декабре 2018 года и больше ни разу не выходил на связь, передает издание Daily Mail.

"Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка", – цитирует модель портал "Мир 24".

Уточняется, что экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры "тройной талак", согласнокоторой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

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17 июля издание New Straits Times сообщило, что пара оформила развод в суде Сингапура 1 июля. Отмечалось, что документы о разводе были поданы в суд 22 июня.

Причина расторжения брака не сообщалась. Источники издания указали, что королевская семья была обеспокоена постом россиянки в Instagram о том, что ее сын – "будущий король Малайзии".

26-летняя Воеводина и 49-летний султан поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба прошла в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall по смешанным традициям.