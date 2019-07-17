"Мисс Москва" отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка опубликовала в своем Instagram видео, в котором призналась супругу в любви.

"Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней", – сказала модель.

В свою очередь, Мухаммад V поделился в этом же ролике мнением, что страсть и взаимопонимание являются основными факторами счастливого союза.



17 июля издание New Straits Times сообщило, что пара оформила развод в суде Сингапура 1 июля. Отмечалось, что документы о разводе были поданы в суд 22 июня.

Причина расторжения брака не сообщалась. Источники издания указали, что королевская семья была обеспокоена постом россиянки в Instagram о том, что ее сын – "будущий король Малайзии".

Адвокат Воеводиной позже опроверг эти сообщения. По словам Евгения Тарло, документов о расторжении брака девушка не получала. Он подчеркнул, что "Оксана на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла".

Он отметил, что по законодательству РФ супруги не могут развестись, так как у них недавно родился ребенок. Сейчас Воеводина находится в Москве, куда прилетела рожать.

Юрист также указал, что к его услугам Воеводина обратилась за помощью в оформлении документов на ребенка, который получит статус гражданина России.

26-летняя Воеводина и 49-летний султан поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба прошла в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall по смешанным традициям.