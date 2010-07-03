Адвокат "Мисс Москва" прокомментировал сообщения о разводе с экс-королем Малайзии

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Адвокат победительницы конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксаны Воеводиной прокомментировал сообщения о ее разводе с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

По словам Евгения Тарло, документов о расторжении брака девушка не получала. Он подчеркнул, что "Оксана на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла".

Тарло заявил в интервью телеканалу "Звезда", что "муж ее поддерживает", а сама Воеводина "занята воспитанием своего маленького ребенка".

Он отметил, что по законодательству РФ супруги не могут развестись, так как у них недавно родился ребенок. Сейчас Воеводина находится в Москве, куда прилетела рожать.

Юрист также указал, что к его услугам Воеводина обратилась за помощью в оформлении документов на ребенка, который получит статус гражданина России.

Бывший король Малайзии Мухаммад V расстался с Оксаной Воеводиной



17 июля издание New Straits Times сообщило, что пара оформила развод в суде Сингапура 1 июля. Отмечалось, что документы о разводе были поданы в суд 22 июня.

Причина расторжения отношений не сообщалась. Источники издания указали, что королевская семья была обеспокоена постом россиянки в Instagram о том, что ее сын – "будущий король Малайзии".

26-летняя Воеводина и 49-летний султан поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба прошла в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall по смешанным традициям.