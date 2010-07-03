"Мисс Москва" отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии

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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу. Однако она отказалась, отметив, что и так знает, что ее первенец от мужа.

При этом Воеводина подчеркнула, что подозрения в измене являются безосновательными. Она добавила, что свадьба с экс-королем была похожа на сказку, которая быстро закончилась.

Ранее россиянка рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. При этом она узнала о разрыве в интернете и до сих пор не знает причины.

Воеводина указала на то, что Мухаммад V уехал от нее в декабре 2018 года и больше ни разу не выходил на связь, передает "Вечерняя Москва".

Уточняется, что экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

Бывший король Малайзии пожалел о браке с "Мисс Москвы"



17 июля издание New Straits Times сообщило, что пара оформила развод в суде Сингапура 1 июля. Отмечалось, что документы о разводе были поданы в суд 22 июня.

Причина расторжения брака не сообщалась. Источники издания указали, что королевская семья была обеспокоена постом россиянки в Instagram о том, что ее сын – "будущий король Малайзии".

26-летняя Воеводина и 49-летний султан поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба прошла в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall по смешанным традициям.