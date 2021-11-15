Многодетная петербурженка завоевала титул "Миссис мира – 2021"

Фото: instagram.com/davydova_govorit

Мать троих детей Ксения Давыдова из Санкт-Петербурга победила в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, сообщается на официальном сайте конкурса.

Она рассказала, что планирует в ближайшем будущем реализовать благотворительные и экологические проекты на международном уровне.

В беседе с РИА Новости девушка подчеркнула, что на протяжении подготовки и всех этапов поддержку ей оказывали члены семьи и друзья.

Второе место в конкурсе заняла представительница ОАЭ, а третье досталось жительнице Арубы.

Состязание проходило по всем международным стандартам, однако его перенесли в онлайн-формат.

В январе сообщалось, что участница национального конкурса "Мисс Казахстан – 2019" Гульнур Нуртаза устроилась работать посудомойщицей. Девушка на тот момент уже полгода трудилась на кухне одного из кафе города Кызылорда.

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Знакомые 19-летняя девушки рассказали, что она осталась без родителей и вынуждена обеспечивать себя самостоятельно. Отмечалось, что внешность доставляет ей лишь трудности, так как женщины не берут ее на работу из-за ревности, а мужчины сразу предлагают интим.