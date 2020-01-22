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Общество

22 января, 12:00

Россиянка стала обладательницей титула "Миссис Вселенная – 2020"

общество

Фото: соцсети

Обладательницей титула "Миссис Вселенная – 2020" стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. Об этом свидетельствует публикация в ее Instagram-аккаунте.

Отмечается, что ей 43 года, она мать четверых детей. О победительнице конкурса известно, что она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

"Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", – рассказала Вербицкая РИА Новости.

На победу Вербицкую вдохновляли члены ее семьи и друзья.

Ранее сообщалось о том, что учительница из Пскова поедет на конкурс "Миссис бабушка Вселенная". Известно, что, помимо, основной педагогической деятельности Светлана Шумейко создает национальные костюмы и меховые изделия.

Учительница из Пскова поедет на конкурс "Миссис бабушка Вселенная"

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