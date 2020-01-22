Россиянка стала обладательницей титула "Миссис Вселенная – 2020"

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Обладательницей титула "Миссис Вселенная – 2020" стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. Об этом свидетельствует публикация в ее Instagram-аккаунте.
Отмечается, что ей 43 года, она мать четверых детей. О победительнице конкурса известно, что она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.
"Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", – рассказала Вербицкая РИА Новости.
На победу Вербицкую вдохновляли члены ее семьи и друзья.
Ранее сообщалось о том, что учительница из Пскова поедет на конкурс "Миссис бабушка Вселенная". Известно, что, помимо, основной педагогической деятельности Светлана Шумейко создает национальные костюмы и меховые изделия.
Учительница из Пскова поедет на конкурс "Миссис бабушка Вселенная"