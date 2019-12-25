Конкурс "Мисс Москва – 2019" выиграла 23-летняя Владлена Богомолова

В Москве выбрали самую красивую девушку. Финал конкурса красоты прошел в подмосковном Красногорске. На этот раз 39 девушек в возрасте от 15 до 32 лет боролись за титул "Мисс Москва 2019", который в дальнейшем даст возможность участвовать в национальном фестивале "Краса России".

Победительницей соревнования стала 23-летняя Владлена Богомолова.

Стать "Мисс Москвой" могут не только те, кто родился в столице. Например, в прошлом году победительницей стала Алеся Семеренко из Краснодара. Правда, через несколько месяцев титула девушку лишили из-за нарушения контракта. И корона досталась москвичке Ксении Паленовой.