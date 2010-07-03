Юрист конкурса "Мисс Москвы" назвал причины лишения титула Алеси Семеренко

Юрист конкурса "Мисс Москва" Павел Савицкий в разговоре с Москвой 24 назвал причины лишения Алеси Семеренко титула "Мисс Москвы".
"Победительница конкурса имеет некоторые обязательства на весь следующий год: это участие в мероприятиях, в первую очередь благотворительных, рекламных промоакциях и так далее, то есть большая работа, которую она по контракту обязана делать и исполнять. Но человек ни разу за эти три месяца не делал этого, кроме того, даже связаться с ней было невозможно, а связывались с ней всеми способами. Она игнорировала все просьбы и приглашения на подобные мероприятия. Сама тоже не пыталась никак связаться", – пояснил юрист.
Кроме того, по его словам, Семеренко использовала свой титул в рекламных целях, не согласовывая с дирекцией конкурса.
"Еще одним пунктом значится, что человек должен согласовывать все свои публикации с использованием бренда и наименования "Мисс Москва" в соцсетях и в СМИ, что также ни разу не согласовывалось", – добавил Савицкий.
Она использовала бренд, рекламировала какие-то другие вещи и заведения, никак не согласовывая с дирекцией конкурса. Все эти нарушения – причина лишения титула и перехода его первой вице-мисс Москвы. Ее предупреждали две недели назад, но даже после этого никак не пыталась связаться и как-то исправить ситуацию.
Павел Савицкий
юрист конкурса "Мисс Москва"
Ранее дирекция шоу в соцсетях сообщила, что впервые за всю историю конкурса "Мисс Москва" победительницу лишили титула и короны. Согласно правилам конкурса, главный титул и корона победительницы перейдут от Алеси Семеренко первой вице-мисс Ксении Паленовой.
Сама церемония награждения победительниц состоялась 24 декабря прошлого года в концертном зале Vegas City Hall. Сразу после получения короны и звания "Мисс Москва" Семеренко поделилась, что за время подготовки к конкурсу ей удалось проявить свои лучшие качества.
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