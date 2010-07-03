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21 марта, 18:57

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Юрист конкурса "Мисс Москвы" назвал причины лишения титула Алеси Семеренко

"Игнорировала все просьбы": почему "Мисс Москвы" лишили титула

общество эксклюзив

21 марта, 18:57

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Фото: агентство "Москва"/Иванко Игорь

Юрист конкурса "Мисс Москва" Павел Савицкий в разговоре с Москвой 24 назвал причины лишения Алеси Семеренко титула "Мисс Москвы".

"Победительница конкурса имеет некоторые обязательства на весь следующий год: это участие в мероприятиях, в первую очередь благотворительных, рекламных промоакциях и так далее, то есть большая работа, которую она по контракту обязана делать и исполнять. Но человек ни разу за эти три месяца не делал этого, кроме того, даже связаться с ней было невозможно, а связывались с ней всеми способами. Она игнорировала все просьбы и приглашения на подобные мероприятия. Сама тоже не пыталась никак связаться", – пояснил юрист.

Кроме того, по его словам, Семеренко использовала свой титул в рекламных целях, не согласовывая с дирекцией конкурса.

"Еще одним пунктом значится, что человек должен согласовывать все свои публикации с использованием бренда и наименования "Мисс Москва" в соцсетях и в СМИ, что также ни разу не согласовывалось", – добавил Савицкий.

Она использовала бренд, рекламировала какие-то другие вещи и заведения, никак не согласовывая с дирекцией конкурса. Все эти нарушения – причина лишения титула и перехода его первой вице-мисс Москвы. Ее предупреждали две недели назад, но даже после этого никак не пыталась связаться и как-то исправить ситуацию.
Павел Савицкий
юрист конкурса "Мисс Москва"

Ранее дирекция шоу в соцсетях сообщила, что впервые за всю историю конкурса "Мисс Москва" победительницу лишили титула и короны. Согласно правилам конкурса, главный титул и корона победительницы перейдут от Алеси Семеренко первой вице-мисс Ксении Паленовой.

Сама церемония награждения победительниц состоялась 24 декабря прошлого года в концертном зале Vegas City Hall. Сразу после получения короны и звания "Мисс Москва" Семеренко поделилась, что за время подготовки к конкурсу ей удалось проявить свои лучшие качества.



Федотов Анатолий
общество эксклюзив

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