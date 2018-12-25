Алеся Семеренко рассказала о победе в конкурсе "Мисс Москва"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Победительницей конкурса "Мисс Москва-2018" стала 24-летняя Алеся Семеренко. Ее имя стало известно на торжественной церемонии, которая состоялась в концертном зале Vegas City Hall 24 декабря.

Как рассказали организаторы, обладательницей титула стала девушка, которая сочетает в себе талант, ум и красоту.

Девушка рассказала, что готовились к конкурсу участницы 3,5 недели, и у организаторов была возможность присмотреться к ним. По мнению Семеренко, за это время ей удалось проявить свои лучшие качества, за счет чего она победила.

По словам победительницы, это ее третий конкурс красоты, и в этот раз ей повезло. Сначала она участвовала в конкурсе "Ты уникальная", где заняла второе место. Затем она вошла в топ-20 конкурса мисс Россия. Теперь она получила титул "Мисс Москва", что, признается девушка, стало для нее большим сюрпризом.

"Мисс Москва–2018" рассказала о конкурсе и планах на будущее

Семеренко также поделилась, что атмосфера среди участниц была дружелюбной, а победила она честным путем. Она выразила надежду, что конкурс ей поможет в будущем. В частности, она хотела бы попасть на телевидение.

Ежегодный конкурс красоты "Мисс Москва" проводится с 1994 года. В этом году возрастную планку увеличили с 26 до 32 лет. За корону боролись 49 девушек.

Этапы финальной части конкурса "Мисс Москва–2018" сменялись выступлениями популярных исполнителей. В их числе были Emin, Слава, Джиган, "Банд'Эрос", Анна Плетнева и другие.