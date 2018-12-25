Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:58

Титул "Мисс Москва-2018" завоевала Алеся Семеренко

общество

02:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Алеся Семеренко победила в конкурсе "Мисс Москва–2018", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия. Имя 24-летней победительницы было объявлено на торжественной церемонии в концертном зале Vegas City Hall в понедельник.

Ежегодный конкурс красоты "Мисс Москва" проводится с 1994 года. В этом году возрастную планку увеличили с 26 до 32 лет. За корону боролись 49 девушек.

По словам организаторов, обладательницей титула становится девушка, которая сочетает в себе талант, ум и красоту.

Этапы финальной части конкурса "Мисс Москва–2018" сменялись выступлениями популярных исполнителей. В их числе были Emin, Слава, Джиган, "Банд'Эрос", Анна Плетнева и другие.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке объявили победительницу международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Ей стала 24-летняя участница от Филиппин Катриона Грэй.

Второе место досталось представительнице Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал.

общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика