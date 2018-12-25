Титул "Мисс Москва-2018" завоевала Алеся Семеренко

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Алеся Семеренко победила в конкурсе "Мисс Москва–2018", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия. Имя 24-летней победительницы было объявлено на торжественной церемонии в концертном зале Vegas City Hall в понедельник.

Ежегодный конкурс красоты "Мисс Москва" проводится с 1994 года. В этом году возрастную планку увеличили с 26 до 32 лет. За корону боролись 49 девушек.

По словам организаторов, обладательницей титула становится девушка, которая сочетает в себе талант, ум и красоту.

Этапы финальной части конкурса "Мисс Москва–2018" сменялись выступлениями популярных исполнителей. В их числе были Emin, Слава, Джиган, "Банд'Эрос", Анна Плетнева и другие.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке объявили победительницу международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Ей стала 24-летняя участница от Филиппин Катриона Грэй.

Второе место досталось представительнице Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал.