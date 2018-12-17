В Бангкоке назвали победительницу конкурса "Мисс Вселенная"

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В Бангкоке объявили победительницу международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Ей стала 24-летняя участница от Филиппин Катриона Грэй, сообщает "Российская газета".

Второе место досталось представительнице Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводился в 67-й раз. В этот раз участницами конкурса стали представительницы 94 стран мира.

Ранее уроженка Чувашии Полячихина стала победительницей "Мисс России – 2018". Финал конкурса прошел 14 апреля в Концертном зале "Барвиха".

На недавно прошедшем конкурсе "Мисс мира" победу одержала представительница Мексики 26-летняя Ванесса Понсе де Леон.