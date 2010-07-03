"Мисс Москва" впервые отдаст корону

Победительницу конкурса "Мисс Москва" Алесю Семеренко лишили титула и короны. Такое произошло впервые за всю историю конкурса.
По информации осведомленных источников и организаторов конкурса, это произошло из-за полного несоблюдения условий договора.
Детали истории пока не раскрываются. Теперь, согласно правилам конкурса "Мисс Москва", главный титул и корона победительницы перейдут первой вице-мисс. Таким образом, награды прошлогоднего конкурса красота получит Ксения Паленова.
Победительницей конкурса "Мисс Москва-2018" стала 24-летняя Алеся Семеренко. Церемония награждения победительниц состоялась 24 декабря прошлого года в концертном зале Vegas City Hall.
Сразу после получения короны и звания "Мисс Москва" Семеренко поделилась, что за время подготовки к конкурсу ей удалось проявить свои лучшие качества.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.