"Мисс Москва" впервые отдаст корону

Победительницу конкурса "Мисс Москва" Алесю Семеренко лишили титула и короны. Такое произошло впервые за всю историю конкурса.

По информации осведомленных источников и организаторов конкурса, это произошло из-за полного несоблюдения условий договора.

Детали истории пока не раскрываются. Теперь, согласно правилам конкурса "Мисс Москва", главный титул и корона победительницы перейдут первой вице-мисс. Таким образом, награды прошлогоднего конкурса красота получит Ксения Паленова.

Победительницей конкурса "Мисс Москва-2018" стала 24-летняя Алеся Семеренко. Церемония награждения победительниц состоялась 24 декабря прошлого года в концертном зале Vegas City Hall.

Сразу после получения короны и звания "Мисс Москва" Семеренко поделилась, что за время подготовки к конкурсу ей удалось проявить свои лучшие качества.