Украина требует отстранить россиянку от участия в шоу "Мисс Вселенная"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" и победительница конкурса 2021 года Анна Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить от шоу участницу из России Анну Линникову, сообщает агентство УНИАН.
Данное обращение связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
Уточняется, что до этого гендиректор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк рассказала, что его организаторы получили подтверждение, что участницу из России ждут на "Мисс Вселенная".
Ранее победительница "Мисс России – 2022" Анна Линникова сообщила, что часть выигранных на конкурсе средств она отдала на благотворительность. Оставшуюся сумму девушка решила потратить на родителей.
Линникова подчеркнула, что победа в конкурсе "Мисс Россия" принесла ей дополнительную уверенность, что она состоялась как модель и человек. Жюри конкурса отметили эрудицию, красоту и харизму участницы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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