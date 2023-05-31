Милонов назвал дефиле в купальниках на конкурсах красоты варварством

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов поддержал идею отказаться от проведения дефиле в купальниках в рамках городских конкурсов красоты, сообщает Агентство "Москва". Депутат назвал такую систему оценивания женщин варварством и тягой к стриптизу.

"Конкурс красоты по своей природе – это, естественно, не конкурс ума и интеллектуальных способностей. Для этого есть другие конкурсы. Они называются математические олимпиады, творческие конкурсы. Что касается конкурса под названием "Мисс кто-то там", то это, безусловно, конкурсы, где оцениваются внешние данные: телосложение, спортивные данные, еще что-то", – объяснил он.

Отказ от дефиле в купальниках Милонов считает правильной тенденцией, поскольку, по его мнению, это уже не в классическом понимании конкурс красоты. Парламентарий считает, что оценивать женщин по принципу "красивая-некрасивая", негоже.

Милонов напомнил, что мероприятия такого формата не являлись традиционными для российского общества и были заимствованы у стран Запада.

"Это все американщина. Это все скрытая тяга к стриптизу, потому что в американском пуританском обществе долгое время стриптиз был запрещен, поэтому такая аналогия стриптиза была в Америке. У нас не надо этого. У нас все красивые", – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что организаторы конкурса "Мисс Чита" в этом году отказались от проведения дефиле в купальниках как одного из этапов состязания среди женщин.

В феврале жительница Удмуртии Елена Максимова получила титул "Миссис Вселенная – 2022". Международный конкурс красоты для замужних женщин проходил в столице Болгарии Софии в период с 30 января по 5 февраля.

Финалистками конкурса стали 120 женщина из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Представительница России в первые в истории конкурса заняла первое место.