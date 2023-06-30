Модель из Саратова победила в конкурсе "Мисс Москва – 2023"

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Победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2023" стала 25-летняя Ангелина Бреженская – уроженка Саратова.

Бреженская работает телеведущей и профессиональной моделью. В прошлом она участвовала во многих конкурсах красоты, в том числе международных. В 2020 году она получила титул "Красавица Саратова", а позже вышла в финал "Красы России".

После завоевания титула "Мисс Москва" Бреженская будет представлять столицу на конкурсе "Краса России" в Сочи.

В этом году за звание "Мисс Москва" боролись 33 участницы из разных городов России в возрасте от 18 до 32 лет. К участию допускались девушки ростом выше 168 сантиметров.

Ранее Алиса Голубева из Новосибирска победила в конкурсе "Миссис Россия – 2023". Теперь она может представлять страну на международных конкурсах.

Голубева заявила, что подобное мероприятие дарит женщинам возможность проявить свой талант и "показать себя миру".

Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии