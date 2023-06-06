Жительница Дальнего Востока получила титул "Миссис Россия – 2023"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жительница Дальнего Востока Наталья Оскар завоевала титул "Миссис Россия – 2023", одержав победу в конкурсе для замужних женщин в Москве.

Звание "Миссис Россия мира – 2023" получила Алиса Голубева из Новосибирска. Она получила возможность представлять РФ на международном уровне.

"Миссис супермоделью России" стала Екатерина Кудрявцева, "Миссис женщиной Вселенной" – Валентина Шаталова, "Миссис Россия мира классик" – Олеся Миронова, "Миссис Россия Европа" – Юлия Шевченко, "Миссис Россия Вселенная" – Алена Ярославцева.

Ольга Бурханова стала "Бабушкой России", Татьяна Другова – "Миссис Россия Grand", а "Достоянием России" – Светлана Котлова.

Алиса Голубева, рассказывая о впечатлениях от участия, заявила, что подобное мероприятие дарит женщинам возможность проявить свой талант и "показать себя миру".

"Этот конкурс позволяет раскрыть женскую красоту", – сказала Ольга Навдаева из Нижнего Новгорода.

В финал конкурса в 2023 году вышли 83 участницы из разных регионов России. Возраст самой старшей составляет 62 года.

До этого жительница Удмуртии Елена Максимова получила титул "Миссис Вселенная – 2022". Международный конкурс красоты для замужних женщин проходил в столице Болгарии Софии в период с 30 января по 5 февраля. Представительница России в первые в истории конкурса заняла первое место.

