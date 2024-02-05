Победившая на "Мисс Япония – 2024" украинка отказалась от титула

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Модель украинского происхождения Каролина Шиино, победившая в конкурсе красоты "Мисс Япония – 2024", отказалась от титула, сообщает газета "Известия" со ссылкой на японские СМИ.

По их данным, такое решение девушка приняла после сообщений в прессе о ее отношениях с женатым мужчиной.

На сайте ассоциации "Мисс Япония" говорится, что они приняли просьбу Шиино об отказе от титула и серьезно задумались о своей ответственности за беспокойства, спровоцированные итогами конкурса. В ассоциации также принесли глубокие извинения заинтересованным сторонам, включая спонсоров и судей, а также заявили, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года.

"Победа Шиино на "Мисс Япония" уже считалась спорной из-за ее иностранных корней, но она отказалась от титула после того, как еженедельный журнал Shukan Bunshun сообщил о ее отношениях с женатым влиятельным человеком, который также является врачом", – говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что Международный конкурс красоты "Мисс мира" в этом году состоится в Индии. Принимать мероприятие будут города Нью-Дели и Мумбаи.

Церемония открытия запланирована на 20 февраля, а финал и объявление победительниц – на 9 марта. Побороться за корону приедут девушки из 120 стран, выигравшие национальные конкурсы красоты в своих государствах. В финал выйдут всего 20 из них.

Титул "Мисс Россия – 2023" завоевала 22-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. В награду она получила миллион рублей и шанс поехать на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

"Мисс мира" пришлось отменить из-за заражения девушек коронавирусом