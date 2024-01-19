Конкурс красоты "Мисс мира – 2024" пройдет в Индии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международный конкурс красоты "Мисс мира" в этом году состоится в Индии. Об этом заявила председатель конкурса Джулия Морли в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Мы с гордостью объявляем Индию страной – организатором конкурса "Мисс мира", – указано в ее сообщении.

Отмечается, что принимать мероприятие будут города Нью-Дели и Мумбаи. Церемония открытия запланирована на 20 февраля, а финал и объявление победительниц – на 9 марта. Побороться за корону приедут девушки из 120 стран, выигравшие национальные конкурсы красоты в своих государствах. В финал выйдут всего 20 из них.

Советник организации "Мисс мира" в Индии Муниш Гупта отметила, что конкурс покажет широкой аудитории богатое разнообразие индийской культуры, традиций, наследия, кухни и многое другое.

Впервые конкурс "Мисс мира" прошел в 1951 году по инициативе британца Эрика Морли и его жены Джулии. Как рассказали организаторы, целью мероприятия является утверждение в мире принципов толерантности и благотворительности при помощи демонстрации красоты и грации женщин. Данный конкурс наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс интернешнл" и "Мисс Земля" считается одним из наиболее престижных.

Ранее сообщалось, что титул "Мисс Россия – 2023" завоевала 22-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. В награду она получила миллион рублей и шанс поехать на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

В "Мисс Россия" участвовать могут незамужние девушки с гражданством РФ от 18 до 23 лет и ростом выше 173 сантиметров.

"Мисс мира" пришлось отменить из-за заражения девушек коронавирусом