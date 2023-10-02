Россиянка завоевала титул "Супермодель Вселенной – 2023"

Фото: ТАСС/Пресс-служба Mrs.World.Russia

Россиянка Ирина Кирсанова победила в международном конкурсе красоты "Супермодель Вселенной – 2023". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Отмечается, что женщине 36 лет, у нее есть трое детей. Кирсанова является организатором национального этапа "Миссис Вселенная" в России.

В сообщении подчеркнули, что финал конкурса проходил с 24 по 30 сентября в Куала-Лумпуре (Малайзия). В состязании участвовали представительницы Нидерландов, Молдавии, Филиппин, Франции, Сирии, Нигерии и других стран мира.

"По политическим причинами на моей ленте было написано "Москва", а не "Россия", но это не помешало мне одержать победу", – поделилась Кирсанова.

По ее словам, она чувствовала себя на конкурсе очень комфортно, несмотря на общую обстановку в мире. Победительница подчеркнула, что все, с кем ей удалось пообщаться, относились к ней с большой теплотой – и организаторы, и постановщики шоу, и фотографы.

Международный конкурс красоты "Супермодель Вселенной" проходит с 2016 года. Его цель – представить модельным агентствам и мировым подиумам новые лица.

Ранее победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин стала 32-летняя представительница юга России Жанна Специальная. Вместе с титулом "Миссис Россия – 2023" она получила путевку на Мальту.

До этого 25-летняя Ангелина Бреженская из Саратова победила в конкурсе красоты "Мисс Москва – 2023". Девушка работает телеведущей и профессиональной моделью.

Конкурс "Мисс Вселенная" отменили в Малайзии из-за домогательств