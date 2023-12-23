В конкурсе "Мисс Земля" победила представительница Албании

Фото: youtube.com/MISS EARTH Official

Представительница Албании Дрита Зири одержала победу на международном конкурсе красоты "Мисс Земля". Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

Всего в состязании определялись четыре категории победительниц – от стихий Земли, Воздуха, Огня и Воды. Самым почетным титулом является Мисс Земля, который и заполучила Зири.

Мисс Воздух была признана представительница Филиппин Ильяна Адуана, Мисс Вода — представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань, а Мисс Огонь – представительница Таиланда Кора Блиалулт.

Ранее представительница Никарагуа, 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, стала победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в Сальвадоре.

До этого сообщалось, что титул "Мисс Россия – 2023" получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она получила приз в 1 миллион рублей и возможность отправиться на конкурсы "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Конкурс "Мисс Россия – 2023" выиграла петербурженка Маргарита Голубева