В конкурсе "Мисс Вселенная" одержала победу представительница Никарагуа

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Представительница Никарагуа, 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, стала победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в Сальвадоре. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что второе место в конкурсе заняла представительница Таиланда, 27-летняя Аннтония Порсильд.

Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" представила обладательница титула "Мисс Россия - 2023" 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. В четверг российская участница продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм "Царевна-Лебедь" петербургского дизайнера Ольги Маляровой. Однако, ей не удалось войти в топ-10 участниц смотра.

Ранее стало известно, что россиянка Ирина Кирсанова победила в международном конкурсе красоты "Супермодель Вселенной – 2023". Женщине 36 лет, у нее есть трое детей. Кирсанова является организатором национального этапа "Миссис Вселенная" в России.