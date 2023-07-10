Трансгендерная женщина победила в конкурсе "Мисс Нидерланды" впервые в истории страны

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/missnederland

Трансгендерная женщина одержала победу в конкурсе "Мисс Нидерланды" впервые в истории страны. Об этом сообщает TMZ.

После победы 22-летней Рикки Валери Колле предстоит представить страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Он состоится в декабре в Сальвадоре.

Первой трансгендерной женщиной, одержавшей победу на конкурсе красоты, стала жительница Испании Анхела Понсе в 2018 году. 32-летняя испанка профессионально занимается моделингом.

До этого трансгендерная девушка Брайан Нгуен победила в региональном конкурсе "Мисс Америка". Несмотря на то что суд подтвердил право организаторов подобных гонок исключать из соревнований трансгендеров, ответственные за "Мисс Америка" допустили "биологического мужчину". Трансгендерный человек стал победителем впервые в истории гонки.



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