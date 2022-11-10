Страдающий ожирением трансгендер выиграл региональный конкурс "Мисс Америка"

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"Подросток биологически мужского пола" Брайан Нгуен выиграл региональный конкурс красоты "Мисс Америка" в Нью-Гэмпшире и стал первым трансгендером-участником, победившим в соревновании. Об этом сообщает издание OutKick.

Обозреватель Ян Миллер рассказал, что недавно суд подтвердил право организаторов соревнований исключать из гонки трансгендеров, однако создатели конкурса "Мисс Америка" не возражали против участия "биологического мужчины в соревнованиях с женщинами".

"Это другой признак, что активисты намерены "нормализовать" разрушение пространств, традиционно предназначенных для женщин. Совсем недавно администрация президента США Джо Байдена пригласила одного из самых экстремальных активистов в Белый дом для обсуждения нормализации выпуклостей у женщин", – написал Миллер.

Автор статьи напомнил, что спортсмены-трансгендеры доминируют на соревнованиях, вызывая жалобы со стороны биологических женщин, которые неоднократно проигрывали им в физическом плане. Миллер указал и на важность безопасности в этом вопросе, рассказав, как трансгендерный волейболист ранил старшеклассника шипом на кроссовке.

"Левые, которые утверждают, что стоят на стороне "женских прав", в очередной раз не заинтересованы в защите женщин. Умиротворение трансгендерного лобби, очевидно, более важно, чем фактическая защита биологических женщин", – добавил Миллер.

По его мнению, эта тенденция будет продолжаться, пока трансгендерные участники получают вознаграждения.

Ранее сообщалось, что воронежский суд отправил осужденного мужчину в женскую колонию. Отмечалось, что во время судебного разбирательства подсудимая женщина сменила пол, получив соответствующие документы у врача. Формально она стала мужчиной, но трансгендера отправили в колонию для женщин.



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