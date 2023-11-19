В Сальвадоре стартовал финал конкурса "Мисс Вселенная"

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Финальный этап 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная" начался в субботу вечером в Сальвадоре. Об этом сообщает ТАСС.

В соревновании принимают участие девушки из более чем 80 стран. Россию представляет обладательница титула "Мисс Россия – 2023" 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она предстанет в созданном по мотивам русских сказок национальном костюме "Царевна-Лебедь" петербургского дизайнера Ольги Маляровой. При создании использовалось кружево и полудрагоценные камни.

Ранее стало известно, что россиянка Ирина Кирсанова победила в международном конкурсе красоты "Супермодель Вселенной – 2023". Женщине 36 лет, у нее есть трое детей. Кирсанова является организатором национального этапа "Миссис Вселенная" в России.

До этого 25-летняя Ангелина Бреженская из Саратова победила в конкурсе красоты "Мисс Москва – 2023". Девушка работает телеведущей и профессиональной моделью.