Победительницей конкурса "Мисс Москва – 2024" стала Лилиана Булатова

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Победительницей конкурса "Мисс Москва – 2024" стала 20-летняя Лилиана Булатова. Финал конкурса красоты и талантов прошел на выставке "Россия" на ВДНХ. Трансляция велась в официальной группе конкурса в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с Булатовой за награду боролись 44 девушки. Для всех участниц были общие требования: быть не старше 32 лет и ростом от 170 сантиметров. Также, как писали организаторы, конкурсантки должны иметь "какую-то изюминку и шарм".

Булатова выступала с девизом "Меняй в своей жизни то, что можешь изменить". В ее карточке указано, что с 14 лет она проходит модельные кастинги, работает на показах у известных дизайнеров, увлекается танцами и хорошо знает английский язык.

После победы на конкурсе "Мисс Москва – 2024" Булатова получила возможность принять участие в фестивале "Краса России – 2024", который пройдет в столице 21 июля.

Ранее сообщалось, что модель украинского происхождения Каролина Шиино, которая выиграла в конкурсе красоты "Мисс Япония – 2024", отказалась от титула. По данным прессы, девушка приняла это решение после сообщений в СМИ о ее отношениях с женатым мужчиной. В ассоциации "Мисс Япония" приняли просьбу Шиино об отказе от титула, а также уточнили, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года.