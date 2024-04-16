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16 апреля, 18:00

Шоу-бизнес

Телеведущая Оксана Федорова рассказала, почему отказалась от титула "Мисс Вселенная"

Телеведущая Оксана Федорова рассказала, почему отказалась от титула "Мисс Вселенная"

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В 2002 году телеведущая и президент благотворительного фонда Оксана Федорова отказалась от титула "Мисс Вселенная". По ее словам, если бы она не прервала контракт, она бы не вернулась в Россию.

При этом Федорова подчеркнула, что любит путешествовать, но она чувствовала, что "это гораздо глубже, чем путешествие". Федорова призналась, что хотела бы иметь возможность только приезжать в Штаты и прославлять свою Родину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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