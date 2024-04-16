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16 апреля, 13:00

Шоу-бизнес

Телеведущая Оксана Федорова рассказала, как музыка помогла ей поправить здоровье

Телеведущая Оксана Федорова рассказала, как музыка помогла ей поправить здоровье

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Телеведущая, в прошлом Мисс Вселенная и певица Оксана Федорова с детства мечтала связать свою жизнь с музыкой. Она окончила музыкальную школу по классу гитары и хотела поступить в училище на отделение фортепиано, но ее не взяли.

Спустя время, когда у Федоровой начались проблемы со спиной, врачи посоветовали ей заняться вокалом, танцами или растяжкой. Звезда выбрала вокал, и так музыка снова вошла в ее жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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