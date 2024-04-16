Телеведущая Оксана Федорова рассказала, как музыка помогла ей поправить здоровье

Телеведущая, в прошлом Мисс Вселенная и певица Оксана Федорова с детства мечтала связать свою жизнь с музыкой. Она окончила музыкальную школу по классу гитары и хотела поступить в училище на отделение фортепиано, но ее не взяли.

Спустя время, когда у Федоровой начались проблемы со спиной, врачи посоветовали ей заняться вокалом, танцами или растяжкой. Звезда выбрала вокал, и так музыка снова вошла в ее жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.