ТАСС: защита Портнягина просит суд отпустить его под залог в 10 млн рублей

15 апреля, 19:02Шоу-бизнес
Фото: телеграм-канал "Трансформатор"
Защита блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина просит суд отпустить его под залог в размере 10 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
"Мы просим суд избрать ему более мягкую меру пресечения: подписку о невыезде, запрет действий или залог. Мы готовы внести любую сумму", – сказал один из адвокатов, подчеркнув, что на счету жены Портнягина есть 10 миллионов рублей.
Сам блогер заявил, что не собирается уезжать из России, несмотря на уголовное дело.
"Я не собирался и не собираюсь уезжать из России, особенно учитывая то обстоятельство, что моей стране нужна поддержка. Хотя возможность уехать у меня была", – сказал он.
Следователь СК по Московской области сообщил в суде, что Портнягин, а также члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ.
В Тверском суде Москвы сейчас рассматривается вопрос о домашнем аресте блогера. Его супруга Екатерина стала подозреваемой по уголовному делу.
Блогера обвиняют в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. Портнягин признал вину частично.
По его словам, он уклонился от уплаты налогов, поскольку не разобрался в налоговом законодательстве. При этом он отметил, что не занимался отмыванием денег, так как они заработаны легальным путем.
Адвокат обвиняемого Евгений Грицков сообщил, что блогер погасил налоговую задолженность в полном объеме.
СМИ писали, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону из-за расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Также пресса писала, что 11 апреля его жену задержали оперативники.
По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
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