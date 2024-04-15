ТАСС: защита Портнягина просит суд отпустить его под залог в 10 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Трансформатор"

Защита блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина просит суд отпустить его под залог в размере 10 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

"Мы просим суд избрать ему более мягкую меру пресечения: подписку о невыезде, запрет действий или залог. Мы готовы внести любую сумму", – сказал один из адвокатов, подчеркнув, что на счету жены Портнягина есть 10 миллионов рублей.

Сам блогер заявил, что не собирается уезжать из России, несмотря на уголовное дело.

"Я не собирался и не собираюсь уезжать из России, особенно учитывая то обстоятельство, что моей стране нужна поддержка. Хотя возможность уехать у меня была", – сказал он.

Следователь СК по Московской области сообщил в суде, что Портнягин, а также члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ.

В Тверском суде Москвы сейчас рассматривается вопрос о домашнем аресте блогера. Его супруга Екатерина стала подозреваемой по уголовному делу.

Блогера обвиняют в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. Портнягин признал вину частично.

По его словам, он уклонился от уплаты налогов, поскольку не разобрался в налоговом законодательстве. При этом он отметил, что не занимался отмыванием денег, так как они заработаны легальным путем.

Адвокат обвиняемого Евгений Грицков сообщил, что блогер погасил налоговую задолженность в полном объеме.

СМИ писали, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону из-за расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Также пресса писала, что 11 апреля его жену задержали оперативники.

По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.