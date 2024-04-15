СК требует отправить под домашний арест блогера Портнягина по делу о неуплате налогов

Фото: телеграм-канал "Трансформатор"

Следственный комитет требует назначить домашний арест блогеру и бизнесмену Дмитрию Портнягину, подозреваемому в преступлениях по двум статьям УК РФ, в том числе в неуплате налогов, сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы.

Ранее сообщалось, что блогер подозревается в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере.

СМИ писали, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону из-за расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Также пресса писала, что 11 апреля его жену задержали оперативники.

При этом СК РФ возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

Блогер уже сообщил, что полностью возместил ущерб.