15 апреля, 14:23Шоу-бизнес
СК требует отправить под домашний арест блогера Портнягина по делу о неуплате налогов
Фото: телеграм-канал "Трансформатор"
Следственный комитет требует назначить домашний арест блогеру и бизнесмену Дмитрию Портнягину, подозреваемому в преступлениях по двум статьям УК РФ, в том числе в неуплате налогов, сообщает ТАСС.
Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы.
Ранее сообщалось, что блогер подозревается в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере.
СМИ писали, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону из-за расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Также пресса писала, что 11 апреля его жену задержали оперативники.
При этом СК РФ возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
Блогер уже сообщил, что полностью возместил ущерб.
Бизнес-коуч Портнягин возместил ущерб по уголовному делу о неуплате налогов