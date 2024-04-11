Супругу блогера Трансформатора задержали в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Оперативники задержали жену блогера и инфобизнесмена Дмитрия Портнягина (Трансформатора) Екатерину по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом написал Портнягин в своем телеграм-канале.

"Сегодня (11 апреля. – Прим. ред.) в 07:00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину", – уточнил бизнесмен.

Блогер заявил, что было заведено уголовное дело по статье "Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов". Он подчеркнул, что основное тело долга было погашено еще в августе 2022 года. Остались только штрафы и пени, с которыми супруги не согласились и вышли в суд.

"Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней – в размере 64 миллионов рублей", – заявил предприниматель.

Портнягин уточнил, что его фонд "Большое Дело" совместно с "Народным фронтом" 8 раз выезжал в зону СВО с гуманитарной помощью.

"Я стараюсь объединить все предпринимательское сообщество, для того чтобы пройти этот непростой этап в истории России", – добавил бизнесмен.

Портнягин пишет, что сейчас находится в зоне СВО, недалеко от линии боевого соприкосновения. Он вернется в Россию в ближайшее время для прояснения ситуации.

Ранее полиция изъяла компьютеры и документацию из бизнес-клуба Портнягина. Один из жителей Красногорска пожаловался полицейским, что работники Club 500, расположенного на улице Рочдельской, занимаются мошенничеством.