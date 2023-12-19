Хантер Байден предстанет перед судом по делу о неуплате налогов 11 января

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Сын американского президента Хантер Байден предстанет 11 января 2024 года перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на расписание суда.

Уточняется, что первое заседание в рамках дела Байдена состоится 11 января в 13:00 по местному времени (00:00 12 января по Москве).

В начале декабря спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не намерен помиловать своего сына, если тот будет признан виновным по вменяемым ему налоговым преступлениям.

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