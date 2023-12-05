Пресс-секретарь Белого дома завершила брифинг после вопроса о платеже Байдену

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер закончила пресс-брифинг после того, как ее спросили, получал ли американский президент Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC. Об этом сообщает The Daily Caller.

Незадолго до этого надзорный комитет палаты представителей США заявил, что Owasco PC получала деньги от организаций, которые связаны с Китаем, других иностранных лиц и фирм. Конгрессмены считают, что выплаты Джо Байдену показывают, что он знал, участвовал и получал выгоду от схем торговли влиянием.

Во время брифинга один из присутствовавших журналист спросил у Жан-Пьер, принял ли президент оплату и зачем было заключать подобное соглашение, если они не вели совместный бизнес.

Пресс-секретарь Белого дома ответила, что ничего не знает об этой ситуации и перенаправила вопрос другим сотрудникам американской администрации, после чего сразу же завершила пресс-брифинг.

Ранее сообщалось, что комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена.

Отмечалось, что за прошедшие несколько месяцев республиканцы палаты представителей обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении поведения американского лидера – "культуры коррупции".