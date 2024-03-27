Суд отправил в СИЗО замруководителя ФТС Елену Ягодкину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Елену Ягодкину до 26 мая 2024 года.

Необходимость арестовать чиновницу следователь объяснил тем, что Ягодкина может скрыться или оказать давление на свидетелей. По версии следствия, чиновница в 2018–2019 годах незаконно выдала и продлила акцизные марки в интересах двух фирм. Последние, добавила сторона обвинения, занимались реализацией контрафактного алкоголя. В результате это вылилось в неуплату налогов и сборов на сумму 1,228 миллиарда рублей.

Сама замруководителя ФТС свою вину не признает, но планирует содействовать следствию и давать показания. Она рассказала, что за свои 27 лет службы еще никогда не запятнала свою репутацию.

Ягодкину задержали 26 марта. Ее подозревали в должностных преступлениях, а в кабинете у чиновницы прошли обыски. 27-го числа ей предъявили обвинение в превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий. В таможенных органах она работает с 1997 года, а в 2019 году была назначена на свою последнюю должность.