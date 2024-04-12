"Известия": блогера Портнягина задержали в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Трансформатор"

Блогера Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону в связи с расследованием уголовного дела о налоговых преступлениях. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации источника, в ближайшее время мужчину доставят в Москву.

Ранее в СМИ появилась информация, что 11 апреля жену Портнягина задержали оперативники. Правоохранители приехали в дом, офис и на дачу блогера с обысками.

При этом Следственный комитет возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, с 2018 по 2020 год Портнягин и его жена уклонялись от уплаты налога на сумму свыше 124 миллионов рублей. Также из-за неуплаты налогов у супругов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

Блогер уже сообщил, что полностью возместил ущерб.

