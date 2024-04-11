РИА Новости: на бизнес-коуча Портнягина заведено уголовное дело о неуплате налогов

Фото: телеграм-канал "Трансформатор"

В отношении бизнес-коуча Дмитрия Портнягина (Трансформатора) возбудили уголовное дело по статьям 198 УК РФ "Уклонение физлица от уплаты налогов" и 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денег или иного имущества". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что приставы взыскивают с бизнесмена свыше 44,7 миллиона рублей. Как сообщил его адвокат Евгений Грицков, коуч знал о требованиях налоговой службы и оспорил их в декабре прошлого года. В своем телеграм-канале Портнягин заявил, что в августе 2022 года погасил "основное тело долга". Тем не менее он заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей "сегодня же".

Согласно информации из "Банка данных исполнительных производств" ФССП РФ, у Дмитрия Портнягина два долга, превышающие 44,7 миллиона рублей. Самый крупный, 44 772 889 рублей, связан со "взысканием налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)". Еще 30 тысяч взыскиваются в качестве "госпошлины, присужденной судом".

Ранее 11 апреля в 07:00 по московскому времени супругу блогера Екатерину Портнягину задержали правоохранительные органы в ходе обыска дома, офиса и дачи бизнесмена. Портнягин отметил, что сейчас находится в зоне СВО, недалеко от линии боевого соприкосновения. Он вернется в Россию в ближайшее время для прояснения ситуации.