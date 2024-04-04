Суд в Москве отказался арестовывать главу букмекерской конторы Ляпустина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы не стал отправлять в СИЗО главу букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

В результате суд решил ввести Ляпустину запрет на определенные действия, хотя следствие требовало арестовать обвиняемого. По статье, которую вменяют главе букмекерской конторы, ему могут назначить наказание до 10 лет лишения свободы.

Между тем в пресс-службе ФНЛ прокомментировали ТАСС ситуацию с задержанием главы букмекерской компании "Мелбет", которая является титульным спонсором Первой лиги – второго по силе дивизиона чемпионата России.

"ФНЛ следит за событиями. "Мелбет" подтвердил, что эта ситуация никак не повлияет на наши партнерские отношения", – сказано в сообщении.

По информации РБК, Ляпустин также является гендиректором "Мелофон", которая связана с организацией азартных игр. "Мелофон" владеет доменом melbet.ru, а также некоторыми торговыми марками из этой же серии.

Ранее суд в Москве арестовал до 26 мая заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Елену Ягодкину, которую задержали 26 марта. Необходимость отправить в СИЗО чиновницу следователь объяснил тем, что Ягодкина может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Ей предъявили обвинение в превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, чиновница в 2018–2019 годах незаконно выдала и продлила акцизные марки в интересах двух фирм. В результате это вылилось в неуплату налогов и сборов на сумму 1,228 миллиарда рублей. Сама замруководителя ФТС свою вину не признает, но планирует содействовать следствию и давать показания.

