Супруга блогера Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу

Фото: телеграм-канал "Трансформатор"

Супруга блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина Екатерина стала подозреваемой по его уголовному делу, сообщает ТАСС.

Самого блогера обвиняют в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. Портнягин признал вину частично.

По его словам, он уклонился от уплаты налогов, поскольку не разобрался в налоговом законодательстве. При этом он отметил, что не занимался отмыванием денег, так как они заработаны легальным путем.

Адвокат обвиняемого Евгений Грицков сообщил, что блогер погасил налоговую задолженность в полном объеме.

В Тверском суде Москвы сейчас рассматривается вопрос о домашнем аресте блогера.

СМИ писали, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону из-за расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Также пресса писала, что 11 апреля его жену задержали оперативники.

При этом СК РФ возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.