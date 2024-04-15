15 апреля, 18:29Шоу-бизнес
Супруга блогера Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу
Фото: телеграм-канал "Трансформатор"
Супруга блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина Екатерина стала подозреваемой по его уголовному делу, сообщает ТАСС.
Самого блогера обвиняют в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. Портнягин признал вину частично.
По его словам, он уклонился от уплаты налогов, поскольку не разобрался в налоговом законодательстве. При этом он отметил, что не занимался отмыванием денег, так как они заработаны легальным путем.
Адвокат обвиняемого Евгений Грицков сообщил, что блогер погасил налоговую задолженность в полном объеме.
В Тверском суде Москвы сейчас рассматривается вопрос о домашнем аресте блогера.
СМИ писали, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону из-за расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Также пресса писала, что 11 апреля его жену задержали оперативники.
При этом СК РФ возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
Бизнес-коуч Портнягин возместил ущерб по уголовному делу о неуплате налогов