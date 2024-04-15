Блогер Портнягин заявил, что планирует стать политиком

Видео: Москва 24

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин планирует стать политиком. Об этом он заявил Москве 24.

"Я пока не знаю, что будет дальше, но сегодня из этого зала суда вышел не просто предприниматель, но, возможно, будущий политик, который будет за своего президента, за свою страну, за Россию, который будет двигаться, развивать предпринимательство в стране", – заявил он.

Блогер добавил, что хочет двигаться именно в этом направлении и приносить большую пользу.

Он также прокомментировал решение суда отправить его под домашний арест. По словам Портнягина, в целом он не может сказать, что доволен, но, с другой стороны, находиться дома со своей семьей – хорошее решение.

Ранее Тверской суд Москвы решил отправить блогера под домашний арест до 10 июня 2024 года по делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Помимо этого, суд запретил блогеру пользоваться интернетом, а также средствами связи, за исключением вызова неотложной скорой медицинской помощи, общения с защитниками и следователем.

Блогера обвиняют в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. Его задержали в Ростове-на-Дону.

Подозреваемой по делу блогера стала и его супруга Екатерина Портнягина. Оперативники задержали ее в Москве 11 апреля.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.

По словам адвоката Портнягина Евгения Грицкова, его подзащитный погасил задолженность перед налоговой в полном объеме.

