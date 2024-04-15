Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Тверской суд Москвы решил отправить под домашний арест блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство СК об избрании Портнягину меры пресечения в виде домашнего ареста", – зачитала приговор судья.

Согласно решению инстанции, Портнягин будет находиться под домашним арестом до 10 июня 2024 года. Помимо этого, суд запретил блогеру пользоваться интернетом, а также средствами связи, за исключением вызова неотложной скорой медицинской помощи, общения с защитниками и следователем.

Блогера обвиняют в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. Его задержали в Ростове-на-Дону.

Подозреваемой по делу блогера стала и его супруга Екатерина Портнягина. Оперативники задержали ее в Москве 11 апреля.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.

По словам адвоката Портнягина Евгения Грицкова, его подзащитный погасил задолженность перед налоговой в полном объеме.

