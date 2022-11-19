Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19 ноября, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Оксана Федорова

"Откройте, Давид": Оксана Федорова

"Ночная смена": новый триллер с Евой Грин и высказывания Криштиану Роналду

Журналистка Собчак принесла публичные извинения Чемезову

"Ночная смена": триллер "Покерфейс" и памятник Илону Маску в виде козла

Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ

Певица Лолита отговорила женщину от развода во время концерта

"Ночная смена": дело Харви Вайнштейна и пятый сезон "Йеллоустоуна"

Переговоры Ксении Собчак и Сергея Чемезова провели в офисе госкорпорации "Ростех"

Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации "Ростех" в Москве

"Ночная смена": сиквел "Черной пантеры" и линия мужского белья от певицы Рианны

Давид Виннер провел день с Мисс Вселенной, кандидатом юридических наук, певицей и телеведущей Оксаной Федоровой.

Как давно Оксана занимается академическим вокалом и почему она так долго не решалась выйти на профессиональную музыкальную сцену? Как влюбить детей в классику и какие образовательные проекты сегодня необходимы? Сложно ли было отказаться от титула Мисс Вселенной, и как это решение повлияло на дальнейшую жизнь Федоровой?

Об этом в программе – "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
шоу-бизнесобществовидеоДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика