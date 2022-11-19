"Откройте, Давид": Оксана Федорова

Давид Виннер провел день с Мисс Вселенной, кандидатом юридических наук, певицей и телеведущей Оксаной Федоровой.

Как давно Оксана занимается академическим вокалом и почему она так долго не решалась выйти на профессиональную музыкальную сцену? Как влюбить детей в классику и какие образовательные проекты сегодня необходимы? Сложно ли было отказаться от титула Мисс Вселенной, и как это решение повлияло на дальнейшую жизнь Федоровой?

Об этом в программе – "Откройте, Давид".

