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Шоу-бизнес

Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ

Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ

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СМИ сообщили, что Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха". Журналисты заметили черный микроавтобус, который въехал на территорию госкорпорации.

Ее визит в московский офис "Ростеха" связан с делом о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве. На данный момент они находятся в СИЗО по решению Тверского суда столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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