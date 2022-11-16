Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ

СМИ сообщили, что Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха". Журналисты заметили черный микроавтобус, который въехал на территорию госкорпорации.

Ее визит в московский офис "Ростеха" связан с делом о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве. На данный момент они находятся в СИЗО по решению Тверского суда столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.