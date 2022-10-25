"Ночная смена": облитая картина Клода Моне и рейтинг сериала "Дом дракона"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Они обсудили, как экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне стоимостью почти семь миллиардов рублей. Также ведущие прокомментировали, почему сериал "Дом дракона" не повторил успеха "Игры Престолов" и что будет в продолжении. Подробнее – в эфире телепрограммы Москва 24.