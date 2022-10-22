"Раскрывая тайны звезд": ко дню рождения Спартака Мишулина

Правда и мифы судьбы веселого человека. Как Спартаку Мишулину удалось пронести детскую любовь к жизни через сиротское детство, войну и тюрьму?

Каким образом бывший заключенный, сумел стать знаменитым артистом? Какие собственные качества Спартак Мишулин подарил любимому персонажу – Карлсону? И почему после смерти актера его тело хотели эксгумировать?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Раскрывая тайны звезд".

