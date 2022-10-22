13:00Культура
"Раскрывая тайны звезд": ко дню рождения Спартака Мишулина
Правда и мифы судьбы веселого человека. Как Спартаку Мишулину удалось пронести детскую любовь к жизни через сиротское детство, войну и тюрьму?
Каким образом бывший заключенный, сумел стать знаменитым артистом? Какие собственные качества Спартак Мишулин подарил любимому персонажу – Карлсону? И почему после смерти актера его тело хотели эксгумировать?
Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд