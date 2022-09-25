"Раскрывая тайны звезд": к юбилею Ольги Остроумовой

Ольга Остроумова привыкла все контролировать и планировать, отдавать всю себя людям и сцене, жить наотмашь, честно и без обмана. И поэтому так много людей ее искренне любят и хотят сегодня поздравить с юбилеем.

У Ольги Остроумовой солидный юбилей – ей исполнилось 75 лет. О жизни знаменитой актрисы – в программе "Раскрывая тайны звезд".

