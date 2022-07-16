"Золотая рыбка": Александр Тютин

Гостем программы "Золотая рыбка" стал заслуженный артист России Александр Тютин.

Как он оценивает Сергея Безрукова, как руководителя театра? Что привело его к актерской профессии? Какой фильм он считает показательным в своей карьере? И почему называет себя международным актером?

Об этом и не только Александр Тютин рассказал Евгению Додолеву.