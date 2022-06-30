Театр им. Гоголя в Москве не закрывается, а сменит руководство – Депкультуры

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Театр им. Н. В. Гоголя, который последние 10 лет работал под творческим псевдонимом "Гоголь-Центр", будет работать под новым руководством. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Это учреждение культуры не прекращало быть театром им. Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его "Гоголь-центром". Таким оно по документам и остается. Сменится только руководство театра – художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать", – сообщили в пресс-службе.

В мае "Гоголь-центр" опроверг слухи о возможном закрытии театра. Не подтвердили тогда и уход Алексея Аграновича с поста художественного руководителя.

В учреждении тогда подчеркивали, что данные слухи непонятны, так как "Гоголь-центр" является театром с хорошей посещаемостью, специалистами и финансовой эффективностью.